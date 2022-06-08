Başkentte sağanak etkili oldu (7)

Dikmen bölgesindeki yoğun yağış
Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (7)
Kaynak: AA
Ankara, su, Güncel, Son Dakika
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