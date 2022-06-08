Başkentte sağanak etkili oldu (7) - Son Dakika
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Başkentte sağanak etkili oldu (7)

08.06.2022 19:16

Dikmen bölgesindeki yoğun yağış Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Dikmen bölgesindeki yoğun yağış

Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (7)

Başkentte sağanak etkili oldu (7)
Başkentte sağanak etkili oldu (7)
Başkentte sağanak etkili oldu (7)
Başkentte sağanak etkili oldu (7)

YORUMLAR
500
Başkentte sağanak etkili oldu (6) Başkentte sağanak etkili oldu (6) Ankaralıların çilesi devam edecek! Valilik saat verip uyardı: Sel ve hortum oluşabilir Ankaralıların çilesi devam edecek! Valilik saat verip uyardı: Sel ve hortum oluşabilir
Kaynak: AA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak etkili oldu (7) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte sağanak etkili oldu (7) - Son Dakika
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