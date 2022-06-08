Başkentte sağanak etkili oldu (9) - Son Dakika
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Başkentte sağanak etkili oldu (9)

08.06.2022 21:08
Başkentte sağanak etkili oldu (9)

Gazi Üniversitesi Kavşağında ekiplerin su tahliyesi çalışmaları Yayaların zor anları ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu.

Gazi Üniversitesi Kavşağında ekiplerin su tahliyesi çalışmaları

Yayaların zor anları ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. (9)

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Başkentte sağanak etkili oldu (8) Başkentte sağanak etkili oldu (8) Çankaya'da etkili sağanak (2) Çankaya'da etkili sağanak (2)
Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak etkili oldu (9) - Son Dakika

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