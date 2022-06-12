Başkentte sağanak etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkentte sağanak etkisini sürdürüyor

12.06.2022 19:17
Başkentte sağanak etkisini sürdürüyor

Ankara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü.

Ankara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollar su altında kaldı.

Başkentte günlerdir süren sağanak bugün de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur şiddetini artırarak devam etti. Sel felaketinin yaşandığı Altındağ Tatlar Köyü'nde ise bir felaket yaşanmaması için bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi.

Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğini en üst seviye çıkardığı Tatlar Köyü'nün girişinde sağanaktan dolayı su taşkınları meydana geldi. Aşırı yağış vatandaşların zor anlar yaşamasına neden olurken, bölgedeki yollar ve caddeler su altında kaldı.

(Ali Nargüner - Hakan Karaduman/İHA)

Başkentte sağanak etkisini sürdürüyor
Başkentte sağanak etkisini sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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