Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
58 dakika önce
Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:27 Kaynak: AA
Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
ilçesi Dikmen
semtinde sağanak nedeniyle iki ayrı binanın istinat duvarı çöktü.
Çöken istinat duvarları nedeniyle park halindeki 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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