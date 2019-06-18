Son Dakika Haberleri: Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
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Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

58 dakika önce

Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.

Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü, System.String[]
Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde sağanak nedeniyle iki ayrı binanın istinat duvarı çöktü.
Çöken istinat duvarları nedeniyle park halindeki 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:27 Kaynak: AA
Dikmen, Çankaya, Güncel
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