Başkentte sağanak sonrası yol çöktü - Son Dakika
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Başkentte sağanak sonrası yol çöktü

08.06.2022 15:06
Başkentte sağanak sonrası yol çöktü

Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir bölümü, sağanak sonrası oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Beşevler semti Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle göçük yaşandı.

Bölgedeki trafik polisleri, yolun çöken bölümünün etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri geldi. Caddede geniş bir çukur oluştu. Çöken yolun yakınındaki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Trafik tek şeritten verilirken, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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