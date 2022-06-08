Bölgedeki trafik polisleri, yolun çöken bölümünün etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri geldi. Caddede geniş bir çukur oluştu. Çöken yolun yakınındaki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Başkentte sağanak sonrası yol çöktü - Son Dakika

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