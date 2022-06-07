Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor

Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Kaynak: AA

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