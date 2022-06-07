Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor - Son Dakika
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Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor

07.06.2022 13:11
Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor

Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

YORUMLAR
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NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor - Son Dakika
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