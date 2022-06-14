Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı - Son Dakika
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Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı

14.06.2022 17:10

Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastıANKARA Başkentte sağanak yağmur yağışı sonrası birçok dükkanı su bastı.

Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı

ANKARA Başkentte sağanak yağmur yağışı sonrası birçok dükkanı su bastı. İşyeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrası yolları basan su sürücülere zor anlar yaşatırken çevredeki dükkanlar da sular içinde kaldı.

İlçede bulunan bir iş hanını hem yolda biriken yağmur suyu hem de taşan lağım suyu bodrum katları basarken büyük maddi hasara yol açtı. Su birikintisini temizlemeye çalışan iş yeri çalışanları ise zor anlar yaşadı.

İş yerinin daha öncede su baskını yaşadığını dile getiren iş yeri sahibi Ayhan Özser, "Altyapı yetersizliğinden dolayı dükkanları su bastı. Özellikle alt katları. Yaklaşık 8-9 adet su basan mağaza var. Hem ön tarafta ana caddeden hem de alt katta yetersizlikten dolayı su bastı. Buranın daha önce de böyle bir sıkıntısı vardı, halletmişlerdi fakat birkaç gün önce yağmur suyundan dolayı yine yolda tıkanıklık oldu. Açtık denildi fakat tekrar yağmur yağınca bizim dükkanlara su geldi. Tahmini olarak 30-40 bin TL masrafımız var" ifadelerine yer verdi.

Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı
Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı
Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı
Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı
Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı
Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı

YORUMLAR
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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, bazı evleri su bastı Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, bazı evleri su bastı TOKAT'TA SAĞANAK SONRASI EVLERİ SU BASTI TOKAT'TA SAĞANAK SONRASI EVLERİ SU BASTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı - Son Dakika

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