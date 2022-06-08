Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika
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Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü

08.06.2022 18:41

- Başkent'te etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede göçük oluştu.

- Başkent'te etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede göçük oluştu. Caddenin bir kısmı oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cadde'si üzerinde yağmur suları nedeni ile yol saat öğleden sonra 1 sıralarında çöktü. Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

"BURASI 3 AYDA BİR ÇÖKÜYOR"

Yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturan Alpaslan Korkmaz, "Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu/İHA)

Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü
Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te sağanak yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika

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