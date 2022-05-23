Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2)

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.