Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2) - Son Dakika
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Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2)

23.05.2022 15:53

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2)
Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2)
Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2)
Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi (2) - Son Dakika
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