Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:29 Kaynak: AA
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