Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2) - Son Dakika

Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2)

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek

ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.(2)

Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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