Başkentte sahte dezenfektan üreten 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte sahte dezenfektan üreten 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte sahte dezenfektan üreten 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Başkentte, hazırladıkları sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünlerini piyasa sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte sahte dezenfektan üreten 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Başkentte, hazırladıkları sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünlerini piyasa sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 ton 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1 ton 220 kilogram el dezenfektanına el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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