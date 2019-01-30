Başkentte Sahte İçki Operasyonu

Ankara'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ankara'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Yenimahalle ilçesinde bir otomobil içinde sahte bandrollü kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.



Otomobili durdurarak arama yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içki satan 2 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin depo ve imalathane olarak kullandıkları belirlenen adrese de operasyon düzenleyen ekipler, 500 sahte bandrol, 300 boş içki şişesi, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.



Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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