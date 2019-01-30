Son Dakika Haberleri: Başkentte Sahte İçki Operasyonu

Başkentte Sahte İçki Operasyonu

57 dakika önce

Ankara'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirildi.

Başkentte Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Ankara'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Yenimahalle ilçesinde bir otomobil içinde sahte bandrollü kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Otomobili durdurarak arama yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içki satan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin depo ve imalathane olarak kullandıkları belirlenen adrese de operasyon düzenleyen ekipler, 500 sahte bandrol, 300 boş içki şişesi, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Ankara, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:49:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Sahte İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]