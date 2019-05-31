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Başkentte sahte içki operasyonu

1 saat önce

Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde Marmaris, Kemer ve Kuşadası gibi turistik bölgelere gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Başkentte sahte içki operasyonu, System.String[]
Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde Marmaris, Kemer ve Kuşadası gibi turistik bölgelere gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ostim Sanayi Bölgesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda sağlıksız ve insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde merdiven altı sahte alkol üretimi yapılan yerleri tespit etti.
Yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz, şişelere dolumu yapılmış ve Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır 3 bin şişe ve dolumu yapılmış şişelere yapıştırılmak üzere sahte TPDK bandrolleri ele geçirildi.
Şüphelilerin, söz konusu kaçak içkileri Marmaris, Kemer ve Kuşadası gibi turistik bölgelere göndermeyi planladığı öğrenildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:49 Kaynak: AA
Kuşadası, Kemer, Marmaris, Ramazan Bayramı, Güncel
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