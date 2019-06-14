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Başkentte sahte içki operasyonu

4 saat önce

Başkentte sahte içki üreterek satan 4 şüpheli gözaltına alındı,18 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Başkentte sahte içki operasyonu, System.String[]
Başkentte sahte içki üreterek satan 4 şüpheli gözaltına alındı,18 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreterek, tekel büfeleri, eğlence merkezi ve bar olarak faaliyet gösteren mekanlara satıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, yapılan çalışma sonucunda kimliklerini tespit ettikleri B.K, İ.K., C.K ve U.C.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin satış yaptığı belirlenen mekanlarda yapılan aramada çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 18 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Ekiplerin depo olarak kullanıldığını tespit ettiği adreste yapılan aramada ise 4871 TABDK bandrolü, 449 şişe alkollü içki, 267 litre saf alkol, 3461 farklı markalarda alkollü içki etiketi, 465 bilyeli içki kapağı, 240 viski kapüşonu, 3 litre viski, 1540 boş içki şişesi, alkolü içki üretim düzeceği ve yüz litrelik alkollü içki yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:34 Kaynak: AA
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