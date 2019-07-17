Başkentte sahte içki operasyonu
4 saat önce
Ankara'da içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:42 Kaynak: AA
'da içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkolü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince Yenimahalle
ilçesindeki iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 35 bin 856 şişe etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 13 bin 830 şişe aroma ile anasona el konuldu.
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