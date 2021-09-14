Başkentte Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Başkentte Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü, anlatımlar, mapping gösterisi ve konserlerle kutlandı.

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü, anlatımlar, mapping gösterisi ve konserlerle kutlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Parkı'nda düzenlediği kutlama, sanatçı Levent Can'ın anlatımıyla mapping gösterisiyle başladı. Gösteride Sakarya Zaferi'nden bir kesit canlandırıldı. Etkinlik sırasında Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) tarafından düzenlenen "2021 Dünya Belediye Başkanı" ödüllerinin sahiplerini bulduğu duyurularak, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday olduğu organizasyonda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıklandı. Vatandaşların alkışları arasında sahneye çıkan Yavaş, "Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi. Kutlama programının sonunda sahneye çıkan sanatçılar Dilek Türkan ve İrem Derici konser verdi.

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