Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi - Son Dakika

Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

6 saat önce

Başkentte polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle alınan kapatma kararına uymayan kahvehaneye baskın düzenledi.

Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi, System.String[]

Başkentte polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle alınan kapatma kararına uymayan kahvehaneye baskın düzenledi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulması yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Demetevler Mahallesi 357'nci Cadde'de bulunan bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği baskında, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak, kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve içeride bulunanlara toplamda 2 bin 352 lira ceza kesildi.

Kahvehane Yenimahalle Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:02 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı (Özel) Maskesiz ticari taksi sürücüsüne bin lira ceza KAHRAMANMARAŞ Ceza yazılan genç kız Çekmeyin, babam görecek cezayı
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor         
15:33
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı         
15:32
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun         
15:32
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor         
15:20
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı         
15:15
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 17:38:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]