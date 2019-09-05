Son Dakika Haberleri: Başkentte saman yüklü kamyon yandı
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte saman yüklü kamyon yandı

4 saat önce

Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yozgat'tan İzmir'e saman balyası taşıyan Özkan Gülbaş yönetimindeki 06 FA 4255 plakalı kamyon, Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) önünde bir anda alev aldı.

Kamyonun motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonun sürücü mahali kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yanan saman balyalarını söndürebilmek için de uzun süre uğraş verdi.

Trafiğe kapatılan Mevlana Bulvarı, yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yozgat, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni kararı
Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı Ankara Barosu da Metin Feyzioğlu'nu protesto ederek seçim çağrısında bulundu Antalya'da LPG tankerinde yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte saman yüklü kamyon yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]