Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 06 DP 2190 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu Kıbrıs Mahallesi'nde ilerlerken şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyonu kaldırmak üzere çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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