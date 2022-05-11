Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

11.05.2022 13:35

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 06 DP 2190 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu Kıbrıs Mahallesi'nde ilerlerken şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonu kaldırmak üzere çalışma başlatıldı.

Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

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DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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