Son Dakika Haberleri: Başkentte "Satranç ile Uyum" turnuvası

Başkentte "Satranç ile Uyum" turnuvası

10 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilköğretime devam eden Türk ve Suriyeli çocuklar satranç turnuvasında ter döktü.

Başkentte
Ankara'nın Mamak ilçesinde ilköğretime devam eden Türk ve Suriyeli çocuklar satranç turnuvasında ter döktü.
"Satranç ile Uyum" projesi kapsamında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak Belediyesi Sığınmacı Danışma ve Koordinasyon Merkezi ve Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen turnuva 35 çocuğun sabahtan akşama dek süren zorlu yarışına sahne oldu.
İlçedeki ev sahibi ve sığınmacı toplum arasındaki uyumu arttırmayı hedefleyen etkinliği Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra yarışmacıların velileri de takip etti.
Turnuvanın ödül töreni esnasında bir konuşma yapan Güney, "satranç gelişim çağındaki çocukların sevgi ve empati becerilerini geliştiren bir spor. Bu nedenle katılımcılarımızın tamamını kazanmış sayabiliriz," dedi.
6 tur şeklinde düzenlenen turnuvayı Sibel İsmet Çatık Ortaokulundan Hasan Can Arı kazanırken, genç yarışmacı birincilik kupasını Rahmi Güney'in elinden aldı. Birinci gelen Arı, "Zorlu rakiplerin içinden gelerek kupayı kazandığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Turnuvada ileri düzey ve başlangıç düzeyi olmak üzere iki kategoride ilk dörde giren yarışmacılara madalya takdim edilirken, katılımcıların tamamına da sertifika dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:32 Kaynak: AA
Ankara, Güney, Mamak, Güncel
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