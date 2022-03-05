Başkentte 'savaşa hayır' eylemi - Son Dakika
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Başkentte 'savaşa hayır' eylemi

05.03.2022 16:51
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi

ANKARA'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti.

ANKARA'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti. Basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den aldıkları desteği hiçbir ülkeden almadıklarını söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Savaşa hayır' sloganıyla Ulus'ta düzenlenen basın açıklamasına Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi. Ankara'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Ukrayna ve Türkiye bayrakları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto ett. Ellerinde 'Savaşa hayır', 'Katil Putin, Ukrayna'dan defol', 'Türkiye-Ukrayna omuz omuza', 'Yaşa Türkiye, yaşa Ukrayna' yazılı dövizler bulunan grup, 'Türkiye Ukrayna birlikte geleceğe' yazılı pankart açıp, sloganlar attı.

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den aldıkları desteği hiçbir ülkeden almadıklarını söyleyerek, "Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve Türk halkına en samimi şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna kendini savunabilir. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın bunu anlaması bizim için önemli. Hukuka aykırı şeyler yapılıyor. Öldürülen kadın ve çocuk sayısı artık onlarca rakamlarla ifade ediliyor. Öldürülen sivil halkın sayısı da yüzlerce sayılarla ifade ediliyor. Düşman da kayıplar vermeye devam ediyor. Topraklarımızdan gidene kadar kayıplar vermeye devam edecek. Biz barışçıl insanlarız. Barış istiyoruz ve müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün, haklarımızın kısıtlanmasını asla kabul etmeyeceğiz" dedi.Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın tüm dünyadan tek cevap aldığını belirterek, "O da 'Savaşa hayır'. Batı şimdilik açık bir şekilde Rusya ile karşı karşıya gelmekten korkuyor ama tüm dünya şu an Ukrayna'da neler olduğunu, Putin'in nasıl suçlar işlediğini görüyor. 'Savaşa hayır' dememiz lazım. Yaşasın Ukrayna, Yaşasın Türkiye" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.


Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi
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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Protesto, Ukrayna, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkentte 'savaşa hayır' eylemi - Son Dakika


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