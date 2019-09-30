Son Dakika Haberleri: Başkentte "Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği" düzenlendi
Son Dakika Yerel Haber

Başkentte "Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği" düzenlendi

1 saat önce

Başkentte "Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği" düzenlendi Başkentli çocuklar çok hareketli Ego Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe büyükşehir belediyesi çocuk kulüplerinden yaklaşık 100 çocuk katıldıANKARA - Farkındalık projelerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar...

Başkentte "Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği" düzenlendi

Başkentli çocuklar çok hareketli

Ego Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe büyükşehir belediyesi çocuk kulüplerinden yaklaşık 100 çocuk katıldı

ANKARA - Farkındalık projelerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için "Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği" düzenledi.

Küçük yaşta sporu sevdirmek ve alışkanlık haline dönüşmesini sağlamak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi çocuklara, 'güvenli sürüş' eğitimi de verildi.


Obeziteyle mücadele

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ın da katıldığı Altınpark'taki etkinlikte çocuklar, hem scootera bindi hem de bisiklet yarışmalarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Başkent'te daha sağlıklı bir nesil yetiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Alkaş, spor yapmanın ve hareket etmenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın gerçekten sağlıklı yetişmesini istiyoruz. Genç yaşta şeker, kalp, tansiyon hastası olmalarını istemiyoruz. Obeziteye savaş açıyoruz. Çocuklarla birlikte çok daha sağlıklı bir Ankara'yı planlayacağız."


Doya doya spor

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüplerine üye 6-12 yaş arası yaklaşık 100 çocuğun ailesiyle birlikte katıldığı etkinlikte, Bisiklet Hareketi Derneği eğitmenleri tarafından çocuklara güvenli bisiklet sürüşü uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitmenlerden Müslüm Demirdizen, amaçlarının çocuklara hem bisikleti sevdirmek hem de toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımıza bisiklete binerken hangi kurallara uymaları gerektiğini, kask, gözlük, eldiven gibi kıyafetleri kullanmanın hayati önem taşıdığını anlatıyoruz" dedi.

Doya doya bisiklete ve scootera binerek spor yapan 10 yaşındaki Beraysu Kaya, "Hareket etmek sağlığımız açısından çok önemli. Bu yüzden bence biz küçükler okula bisikletle gidip gelebiliriz. Büyükler de işe bisikletle gidebilir" derken, 11 yaşındaki Ahmet Can Derin, "Büyükşehir Belediyesine böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim", 12 yaşındaki Alp Alpakan da, "4 yıldır bisiklet sürüyorum ve çok seviyorum" sözleriyle etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkentte Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 23:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte "Scooter ve Bisiklete Binme Etkinliği" düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]