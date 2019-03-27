Başkentte Seçim Güvenliği

Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.

Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulanmaya konuldu.



Buna göre il genelinde bin 706 oy verme alanındaki 12 bin 194 sandıkta, 19 bin 538 polis ve 2 bin 663 jandarma olmak üzere 22 bin 201 güvenlik görevlisi görevlendirildi.



Kolluk güçlerince, sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı.



Valilik Seçim Koordinasyon Merkezinin yanı sıra kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma komutanlıkları ile elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezlerinin 24 saat esasına göre görev yapmasına karar verildi.



Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından gerekli tedbirler alınarak, jeneratör takviyeleri yapıldı.



Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve ilgili diğer kurumlar, sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri aldı.



Ayrıca il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30 ve 31 Mart'ta vatandaşların müracaatlarına cevap vermek için mesai yapacak.



298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.



İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaklanacak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi

TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu

Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir