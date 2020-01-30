Başkentte şehit aileleri "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte şehit aileleri 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi - Son Dakika

Başkentte şehit aileleri "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

6 saat önce

Başkentte ikamet eden şehit aileleri ile gaziler, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

Başkentte ikamet eden şehit aileleri ile gaziler, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

15 Temmuz Derneğince bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen özel gösterime, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehit aileleri ve gaziler ile filmin bazı oyuncularının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, gösterim öncesinde yaptığı açıklamada, devlet olmanın önemini vurgulayan filmi daha önce İstanbul'da şehit aileleriyle izlediklerini söyledi.

Şebik, 15 Temmuz'da hainlerin ülkeyi işgale kalkıştığını hatırlatarak, o gün milletçe kenetlendiklerini ve devlete sahip çıktıklarını aktardı.

Bütün şehit ailelerine filmi izlemelerini tavsiye eden Şebik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu film, sanat anlamında devlete sahip çıkma olgusunu çok harika bir şekilde işliyor. 15 Temmuz'da canlarından, kanlarından olan şehit ailelerimizle birlikte devlete sahip çıkmanı ne denli önemli olduğunu göstermek için bu filmi izliyoruz. Yerli ve milli olan yapımların desteklenmesi lazım."

Filmin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım da yaptıkları işten gurur duyduklarını belirterek, "Biz gerçekten bu filmi çekmek için çok emek verdik. Sizlere gurur duyacağınız bir film sunmaya çalıştık. İstanbul'da şehit aileleriyle izleyince farklı duygular hissettim." dedi.

Filmi farklı şehirlerde vatandaşlarla birlikte izlediklerini belirten oyuncu Levent Özdilek, "Bu topraklar uğruna yüzyıllardır çok şehit verildi. En son 15 Temmuz'da bunu yaşadık. Biz bu filmi tarihimize değer verdiğimiz için yaptık." diye konuştu.

Başkentte şehit aileleri Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmini izledi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:55 Kaynak: AA
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