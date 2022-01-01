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Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı - Son Dakika

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

01.01.2022 20:40

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, Ankara Kalesi surlarına yansıtılan özel video gösterisiyle kutlandı.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, Ankara Kalesi surlarına yansıtılan özel video gösterisiyle kutlandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde TRT tarafından düzenlenen özel video gösterisinde, Ankara Kalesi'nin giriş kapısının da yer aldığını kale surlarına "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" mesajının yer aldığı görseller ile Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta gösterime giren, TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanları yansıtıldı.

Video gösterisi, bölgede bulunan vatandaş ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Eren Bülbül, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada henüz 15 yaşındayken bölücü örgüt mensupları tarafından şehit edilmişti.

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı

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Eren Bülbül, Ankara, Doğum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı - Son Dakika
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