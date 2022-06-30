Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında bulunan Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

SU BASAN EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Keçiören'in İncirli Mahallesi'nde, 4 katlı Umut Apartmanı'nın alt katlarını su bastı. Bodrum katındaki dairede yaşayan 21 yaşındaki Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki sağanağın ardından Keçiören İncirli Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağanak Ani Su baskını nedeniyle bir kişinin evinden çıkamayarak hayatını kaybettiğini belirten Şahin, "Az önce de dalgıçlar cenazeyi çıkardı. İnşallah savcılık otopsiyi, gerekli incelemeleri yapacak." dedi.

GENÇ KIZLA İLGİLİ KAHREDEN DETAY

Öte yandan 21 yaşındaki genç kızla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.