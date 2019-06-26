Son Dakika Haberleri: Başkentte Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi
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Başkentte Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi

59 dakika önce

Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Anadolu Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi.

Başkentte Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi, System.String[]
Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Anadolu Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin Anadolu Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 adet gümüş sikkeyi satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Ş, A.Y ve A.Y Keçiören ilçesi Bağlar Caddesi'nde yakalandı.
Operasyonda Anadolu Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 adet gümüş sikke ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:54 Kaynak: AA
Ankara, Selçuklu, Güncel
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