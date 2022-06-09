Ölümle yaşam arasında! Başkent'te sele kapılan kişi son anda böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Ölümle yaşam arasında! Başkent'te sele kapılan kişi son anda böyle kurtarıldı

09.06.2022 07:54

Ankara'da önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de sele kapılan bir kişinin yol kenarında bekleyen vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Ankara'da 2 günden beri etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen su baskınları nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı, kimileri ise ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

SON ANDA KURTARDILAR

Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı, araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti. Keçiören'de selde sürüklenen kişiyi yol kenarında bekleyen vatandaşlar kurtardı. Suyun hızına kapılan kişi, yardım elini tutmasıyla suyun içinden çıkabildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yüzünden Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle, Şeyhali köyünde sel etkili oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

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