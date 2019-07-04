Son Dakika Haberleri: Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı

1 saat önce

Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı, System.String[]
Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Etimesgut ilçesi Ayaş yolu üzerinde bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araç içerisindeki 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bu arada kaza nedeniyle Ayaş yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik akışı kontrollü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:51 Kaynak: AA
Ankara, Ayaş, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde! Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte servis aracı devrildi: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]