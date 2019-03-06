Başkentte Servis Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Ankara'da, Sosyal Güvenlik Kurumu personelini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'da, Sosyal Güvenlik Kurumu personelini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 GF 4345 plakalı servis midibüsü, Lalahan ilçesine seyir halindeyken Kayaş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre trafiğin aksamasına neden olan devrilen servis aracı, itfaiye ve belediye ekiplerince yol kenarına çekildi.

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