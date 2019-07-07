Son Dakika Haberleri: Başkentte seyir halindeki kamyonda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte seyir halindeki kamyonda yangın

47 dakika önce

Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Başkentte seyir halindeki kamyonda yangın, System.String[]
Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mamak Doğukent Caddesi'nde seyir halinde olan 06 ZVA 27 plakalı saman yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı.
Kamyonun kasa bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, kamyonu durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleri ile sürücüye yardım etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonda hasar meydana geldi.
Araç trafiğine kapatılan Doğukent Caddesi, yangının söndürülmesinin ardından trafiğe yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:31 Kaynak: AA
İtfaiye, Mamak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi Hatay'da otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte seyir halindeki kamyonda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]