Başkentte seyir halindeki kamyonda yangın
36 dakika önce
Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Başkentte seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mamak
Doğukent Caddesi'nde seyir halinde olan 06 ZVA 27 plakalı saman yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı.
Kamyonun kasa bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, kamyonu durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleri ile sürücüye yardım etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonda hasar meydana geldi. Araç
trafiğine kapatılan Doğukent Caddesi, yangının söndürülmesinin ardından trafiğe yeniden açıldı.
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