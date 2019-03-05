Başkentte Seyir Halindeki Kamyonette Yangın

Ankara'nın Mamak ilçesinde kamyonetin kasasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kamyonetin kasasında çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Volkan Memiş idaresindeki 06 ZKY 54 plakalı kamyonet, Plevne Caddesi'nde seyir halindeyken kasasında yangın çıktı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.



Can kaybı ya da yaralanan olmadığı yangının ardından araçta hasar oluştu.

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