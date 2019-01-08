Son Dakika Haberleri: Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

15 dakika önce

Başkentte seyir halindeyken yanan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı, System.String[]
Başkentte seyir halindeyken yanan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Mustafa Dinç'in kullandığı 06 DY 5461 plakalı araç, Çankaya Koza Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Dinç kendini güçlükle dışarı atarken motor kısmından çıkan yangın bir anda sürücü kabinini sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Çankaya, Mustafa Dinç, Ankara, Güncel
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