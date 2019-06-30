Son Dakika Haberleri: Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı

53 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsü, ön kısmından alev aldı.

Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı, System.String[]



Ankara'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsü, ön kısmından alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekip, yolcuları indirdiği otobüsteki yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Karapürçek- Kızılay hattında sefer yapan Muhammed Akkoyun yönetimindeki 06 BJF 719 plakalı özel halk otobüsü, Altındağ'a bağlı Karapürçek Mahallesi 309'uncu Cadde'de, ön kısmından alev aldı. Akkoyun, yol kenarına çektiği otobüsteki yolcuları indirip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevre esnafı, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti; ancak yeterli olamadı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, çalışma başlatıp, alevleri söndürdü. Halk otobüsü, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Otobüsün kısa sürede yandığını anlatan Mehmet Ali Evcan, "Otobüs ön kapı tarafından yanmaya başlamıştı. Otobüs şoförü müdahale etti; ama söndüremedi. Vatandaşlar da yangın tüpüyle müdahale etti; ancak söndürülemedi. Daha sonra alevler iyice sardı" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
Altındağ, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli bölmede yakalandı Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:15:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]