Başkentte Seyir Halindeki Otomobil Yandı
58 dakika önce
Ankara'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara
'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yenimahalle
'deki bir akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra Batıkent Bulvarı'ndan İnönü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Sefa K. idaresindeki 34 GFN 90 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü ile otomobilde bulunan iki arkadaşı aracı Gülşehir
Sitesi önünde yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesine rağmen aracın altından akan benzinin alev alması ekiplere zor anlar yaşattı. İtfaiye
ekiplerinin köpük sıkarak kontrol altına almaya çalıştığı yangın güçlükle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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