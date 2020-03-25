Başkentte seyir halindeki otomobile ateş açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğdem Mahallesi 1575 Sokak'ta Ahmet U'nun kullandığı 06 AZ 1091 plakalı otomobile seyir halindeyken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Önce otomobilin lastiğini hedef alan saldırganlar daha sonra yol ortasında durdurdukları aracın sürücüsüne bir kaç el ateş ederek araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüphelilerin kaçtığı aracın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler otomobil sürücüsü Ahmet U'nun aracın kapısından ve camından isabet eden saçmalarla yaralandığını belirledi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ahmet U, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olaya karışan araç ve saldırganların kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.