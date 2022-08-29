Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu

29.08.2022 19:53
Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu

Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malazgirt Bulvarında meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

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Başkentte tır alevlere teslim oldu Başkentte tır alevlere teslim oldu Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu - Son Dakika
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