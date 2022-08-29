Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu
ANKARA - Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Malazgirt Bulvarında meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
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