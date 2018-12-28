Son Dakika Haberleri: Başkentte Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın

Başkentte Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın

1 saat önce

Ankara'da seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Başkentte Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın, System.String[]
Ankara'da seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a bir mobilya fabrikasına ait sanayi malzemeleri ile traktör taşıyan Aziz Ağırlı yönetimindeki 21 HE 012 plakalı tırın 21 EU 364 plakalı dorsesi, Ankara Çevre Yolu'nun Susuz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Ağırlı, aracı yol kenarına park edip durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonrası tırın dorsesi ile mobilya fabrikasına ait sanayi malzemeleri hasar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:26 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ankara, Güncel
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