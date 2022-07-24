Göl kenarında bulunan bazı vatandaşlar ise oltaları ile balık tutmayı tercih etti.

Mansur Yavaş: 'Gördüğünüz Roket 500 Milyon Dolara Uzaya Fırlatılıyor. Biz Bu Dinozorları Nereye Fırlatacağız Bilmiyorum'

Kaynak: AA

Mogan Gölü, Güneşli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika

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