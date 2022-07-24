Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika
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Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu

24.07.2022 15:48
Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu

Ankara'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle piknik alanlarında mangal yakıp vakit geçirdi.

Ankara'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle piknik alanlarında mangal yakıp vakit geçirdi.

Güneşli hafta sonunda Ankaralılar, ağaçların yoğun olduğu Mogan Gölü kenarındaki piknik alanlarını tercih etti.

Göl etrafında toplanan vatandaşlar, aileleriyle çardaklarda mangal yaktı. Çocuklar ise top oynadı ve bisiklete bindi.

Göl kenarında bulunan bazı vatandaşlar ise oltaları ile balık tutmayı tercih etti.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu piknik alanı ve çevresindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Mogan Gölü, Güneşli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu - Son Dakika
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