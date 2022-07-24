Başkentte sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu

Ankara'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle piknik alanlarında mangal yakıp vakit geçirdi.
Güneşli hafta sonunda Ankaralılar, ağaçların yoğun olduğu Mogan Gölü kenarındaki piknik alanlarını tercih etti.
Göl etrafında toplanan vatandaşlar, aileleriyle çardaklarda mangal yaktı. Çocuklar ise top oynadı ve bisiklete bindi.
Göl kenarında bulunan bazı vatandaşlar ise oltaları ile balık tutmayı tercih etti.
Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu piknik alanı ve çevresindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.
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