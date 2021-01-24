Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var - Son Dakika

Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var

24.01.2021 12:45

Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile Ankara Sanayi Odası atık mücadelesinde iş birliği yapacak.

Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile Ankara Sanayi Odası atık mücadelesinde iş birliği yapacak. AKK ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen uygulamalar ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplum ve çevre sağlığı için önemli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ve Ankara Sanayi Odası ile Başkent'te atıkla mücadele konusunda iş birliği yapma kararı aldı.

Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda bir araya gelen taraflar, ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri firmasının atık oluşumunun engellenmesi ya da en aza indirilmesi, atığın kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümünün sağlanması ve israfın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atıklardan son 1 yılda 352 megavat elektrik üretildi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ile katı atık bertaraf alanında faaliyet gösteren ITC firması Genel Müdürü Tolga Akdağ'ın, "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Başkent'te gerçekleştirilen uygulamalar hakkında sunum yaptığı toplantıda, atıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Mamak ve Sincan Çadırtepe'de bulunan Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahalarında 2020 yılında 1 milyon 843 bin 268 ton atık toplandığını söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak atık depolama tesislerine getirilen 1 milyon 67 bin 304 ton biyobozunur atıktan toplam 352 megavat elektrik üretildiğine vurgu yaptı.

Atıkla mücadelede ülke ekonomisi de kazanıyor

Atıklardan üretilen elektrikle hem ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını hem de çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini belirten Aslan, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklardan elde edilecek geri dönüşüm oranının artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmaları, Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi Odası ile paylaştıklarını ifade eden Aslan, "Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarla iş birliğimize devam edeceğiz" dedi.

Sıfır atık için ortak çözüm önerileri

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, sivil toplum kuruluşları tarafından üretilen projelerin Büyükşehir Belediyesine ulaştırılmasında Ankara Kent Konseyinin önemli rolü olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak israfın önlenmesini çok önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalar başlattık. Ankara Kent Konseyinin paydaşımız olması büyük avantaj. Burada sıfır atıkla ilgili projeler geliştirerek önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda tüm iyi niyetli dileklerimizin bizi sonuca götüreceğini gördüm ve bundan son derece mutluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle çalışmalarımızı kısa zamanda hayata geçireceğiz."

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Neslihan Şan ise atıkla mücadelede ortak çözüm önerilerinin üretilmesinin önemine vurgu yaparak, "Sıfır atık konusunda çok önemli bir paydaşla birlikte çalışmalarda bulunacağımız için çok hevesliyiz. Hem Ankara Kent Konseyi hem de Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle temelden başlayarak, atıkların azaltılmasına yönelik önemli çalışmalarda bulunacağız" dedi.

ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÖNCE ÇEVRE SORUMLULUĞU

Bugüne kadar çevre konusunda yapılan çalışmaları anlatan Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu sözcüsü Ömer Şan da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıfır atık konusunda genel bakış açımız ve ana hedefimiz geri dönüşüm değil tam aksine ileri dönüşüm. Temel hedefimiz atığın oluşmaması ve atık oluşumunun engellenmesi yönünde. Hem gıda israfının önüne geçmek için hem de doğal yaşam alanlarımıza zarar veren atıkların oluşmaması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda toplumda bilinç oluşturmak için çalışmalarında Ankara Büyükşehir Belediyesine katkı ve destek vererek biz de sorumluluk alıyoruz."

Gençlik Parkı Kabul Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Lale Özgenel, Ceren Anadol ile İcra Kurulu üyeleri ve ASO Temsilcileri Büşra Eren Aktay ve Neşe Şişman da katıldı.

Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var
Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var
Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var
Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Sanayi Odası, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in gündeminde atıkla mücadele var - Son Dakika


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