Son Dakika Haberleri: Başkentte Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon

Başkentte Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon

2 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Başkentte Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik işlenen suçlar kapsamında yapılan çalışmalar sonucu T.A, Yapracık bölgesinde yakalandı. Zanlının otomobilinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bu arada Beypazarı ilçesinden çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, İ.B'nin kullandığı 06 BK 9328 plakalı aracı Ahi Mesut Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmede 8 ruhsatsız tabanca bulundu.

Zanlının Beypazarı'ndaki evinde de 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 6 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:55 Kaynak: AA

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