Başkentte Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, 2 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik işlenen suçlar kapsamında yapılan çalışmalar sonucu T.A, Yapracık bölgesinde yakalandı. Zanlının otomobilinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bu arada Beypazarı
ilçesinden çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, İ.B'nin kullandığı 06 BK 9328 plakalı aracı Ahi Mesut Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmede 8 ruhsatsız tabanca bulundu.
Zanlının Beypazarı'ndaki evinde de 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 6 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.