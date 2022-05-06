Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

06.05.2022 15:12
Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Dilek C'yi (33) silahla öldürdüğü öne sürülen İdris N. saklandığı adreste yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Dilek C'yi (33) silahla öldürdüğü öne sürülen İdris N. saklandığı adreste yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde, 2 çocuk annesi Dilek C'nin öldürülmesiyle ilgili özel ekip kuruldu.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, katil zanlısının Dilek C'nin bir süre önce ayrıldığı iddia edilen İdris N. olduğunu belirledi.

Keçiören'deki Yayla Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Dilek C. (33), Aktepe Mahallesi'ndeki evinin önünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü silahla vurularak öldürülmüştü.

YORUMLAR
500
Başkentte nişanlısı tarafından katledilen kadının katil zanlısı yakalandı Başkentte nişanlısı tarafından katledilen kadının katil zanlısı yakalandı JASAT başkentte 7 faili meçhul suçu ortaya çıkardı JASAT başkentte 7 faili meçhul suçu ortaya çıkardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Asayiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement