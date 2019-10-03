Son Dakika Haberleri: Başkentte silahla yaralama
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte silahla yaralama

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski iş ortakları arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Başkentte silahla yaralama, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski iş ortakları arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Uyanış Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeki Ali Çalışkan ile T.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ö, tabancayla Çalışkan'ın bacağına ve otomobiline birer el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı Çalışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan T.Ö'yü yaklaşık yarım saat süren kovalamanın ardından Eşref Bitlis Caddesi'nde silahıyla birlikte yakaladı.

T.Ö. ile Çalışkan'ın eski iş ortakları olduğu, aralarında geçmişe dönük husumet bulunduğu öğrenildi.

Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız
Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Sahte içki operasyonu Mansur Yavaş, "Halk arasında korku yaratmak" suçlamasıyla Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte silahla yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]