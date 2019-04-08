Son Dakika Haberleri: Başkentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Başkentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Başkentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, seyyar satıcı Y.M, Hacettepe Mahallesi'nde tezgahının önüne park ettikleri gerekçesiyle taksi şoförleriyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.M, tabancayla ateş etti. Bu sırada ismi henüz öğrenilemeyen bir taksi şoförü bacağından yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Seyyar satıcı Y.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:36 Kaynak: AA

Altındağ, Güncel
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