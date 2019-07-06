Son Dakika Haberleri: Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
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Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

40 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi üzerinde Fatih C. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek davası yüzünden kavga çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Fatih C'yi silahla bacağından vuran zanlı kaçtı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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