Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıya aracını yıkatmak için giden H.Y. ile bu iş yerinde bulunan ve alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., yanında bulunan pompalı tüfekle H.Y.'ye ateş etti. H.Y. de tabancayla karşılık verdi. Çatışmada sol göğsünden yaralanan H.B., 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olay yerinden kaçan H.Y. ise polis tarafından başlatılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Cumhuriyet Mahallesi, Ankara, Çubuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
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