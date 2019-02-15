Son Dakika Haberleri: Başkentte Silahlı Kavga

Başkentte Silahlı Kavga

1 saat önce

Başkentte, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başkentte, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta, iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahın kullandığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralı kadın, 112 acil servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:48 Kaynak: AA

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