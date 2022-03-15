Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı - Son Dakika
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Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

15.03.2022 11:01
Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşamsettin Mahallesi Polatlı-1 Cadde üzerinde bulunan BİM market önünde meydana gelen olayda otomobil ile gelen kimliği belirsiz bir kişi market önündeki Mehmet A. D. isimli 55 yaşlarındaki bir kişiye 5 el ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Mehmet A.D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için araştırma başlattı. - ANKARA

Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

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Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Saldırı, Polatlı, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı - Son Dakika
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